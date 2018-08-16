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Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 10:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.  Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, durdurdukları otobüste, önceden takibe aldıkları Ç.S (46) ve R.Ç'yi (42) gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 175 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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