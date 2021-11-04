Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 613,30 gram metamfetamin, 0,90 gram sentetik uyuşturucu, 15,30 gram esrar, 3 uyarıcı hap, 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalandı.



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