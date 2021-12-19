YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

19.12.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 8,5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden gelen iki araçla uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Pınarbaşı ilçesinden itibaren takibe alınan araçlar, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada araçlardan birinin bagaj kısmında 8,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı! Yaptığına bin pişman oldu600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı! Yaptığına bin pişman oldu
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktıKayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Aralık Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:40
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Pazar

Aydın Eczanesi
Melikgazi
Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Demir Eczanesi
Kocasinan
Eda Eczanesi
Melikgazi
Kübra Eczanesi
Kocasinan
Sultan Eczanesi
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.