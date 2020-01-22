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  4. Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis

Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 'uyuşturucu  ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Gökhan A.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Gökhan A. (38), 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Polisin geçen 29 Haziran'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi arasında bulunan Gökhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan Gökhan A., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Gökhan A. "Bu suçu işlediğime inanmıyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gökhan A'ya 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezası verirken, tutuksuz sanıklar Sabit Ü. ve Zafer E.'nin beraatlarına hükmetti.

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