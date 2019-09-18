Kayseri'de uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali S. (48), evinde bulunan uyuşturucu paketlemesinde kullanılan alimünyum folyolar ile çiçekleri süslediğini ileri sürdü. Sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Geçen Temmuz ayında polisin evine düzenlediği operasyonda 0.70 gram bonzai ile uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 11 parçaya ayrılmış alüminyum folyo ele geçirilen Ali S., gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali S., 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Ali S., uyuşturucu kullandığını; ancak satmadığını ileri sürdü. Mahkeme Başkanı'nın 11 parçaya ayrılmış alüminyum folyoları ne amaçla bulundurduğunu sorması üzerine sanık, "O alüminyum folyolar ile evdeki çiçeklerimi süslerdim" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali S.'ye 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası verdi. Sanığın başka suçlardan sabıkası olması nedeniyle cezada indirim uygulanmazken, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

