HABER

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan 3'ü tutuklu, 2'si tutuksuz 5 sanık, 1 yıl 8 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan 3'ü tutuklu, 2'si tutuksuz 5 sanık, 1 yıl 8 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Selcan Demir(27), Ali Han(32), Fatma Özkavak(25) ile tutuksuz yargılanan G.K.(23) ve M.D.(24) katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, daha önce verdikleri ifadelerini tekrarladıklarını belirterek, beraatlerini istedi. Davanın tek kadın sanığı Fatma Özkavak ise ''Uyuşturucu maddeyi sadece bir sefer, paraya ihtiyacım olduğu için birinden alıp bir başkasına götürdüm. Bu sırada polisler yakaladı. Benim uyuşturucu ticareti ile ilgim yok. Bir sefer de olsa böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım'' dedi.
Mahkeme, tutuklu sanıklardan Selcan Demir'e 10 yıl, Ali Han'a 12 yıl 6 ay, Fatma Özkavak'a 8 yıl 4 ay, tutuksuz sanıklar G.K. ve M.D.'ye ise 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Işıklarını görünce ATM'yi soymuşIşıklarını görünce ATM'yi soymuş
'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü gardıroptaki gizli bölmede yakalandı'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü gardıroptaki gizli bölmede yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.