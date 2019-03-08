HABER

Kayseri'de uyuşturucu satıcısına 13 yıl 6 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Cengiz Semih Direk (27), 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Cengiz Semih Direk (27), 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Cengiz Semih Direk ile avukatı hazır bulundu. Karar öncesi son savunmasını yapan sanık, uyuşturucu kullandığını ancak satıcı olmadığını ileri sürdü. Sanık, "Uyuşturucuyu aldığım satıcıyı da ihbar ettim. Satıcı, benim davamda tanık olarak dinlendi ve hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ben, satıcıdan kendim için uyuşturucu alırken, uyuşturucu kullanan tanıdığım bir kadın için de uyuşturucu almıştım. Onu kadına teslim ederken, polisler yakaladılar. Çok pişmanım, vereceğiniz karar karşısında boynum kıldan ince'' dedi.
Mahkeme heyeti, Eylül 2018'de tutuklanan sanık Cengiz Semih Direk'e 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Şanlıurfa'da ilçe adliye binasının çatısı çöktüŞanlıurfa'da ilçe adliye binasının çatısı çöktü
Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaMalatya merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.