HABER
  4. Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Kayseri’de 36 ekip, polis özel harekatın katılımıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay süreli teknik takip ile yapılan çalışmalarda, 10 şahıs için 14 adreste eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi.

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri’de 36 ekip, polis özel harekatın katılımıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay süreli teknik takip ile yapılan çalışmalarda, 10 şahıs için 14 adreste eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. 36 ekip, özel harekat timi ve narkotik dedektör arama köpeği ile operasyon düzenlenen evlerde yapılan arama yapıldı. Koçbaşı ile kapıları kırılan evlerde yapılan aramalarda, 6 adet tabanca ve 67 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 7 adet fişek, 2 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 adet 6136 kapsamında kılıç, 1 parça halinde esrar, 3 parça halinde metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanıma hazır düzenek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 14 kişiden 4’üne ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan, 2’sine ’uyuşturucu madde ticaret yapmak’ suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, 8 şahıs ise ’Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
Annesini öldüren babası için en ağır cezayı istediAnnesini öldüren babası için en ağır cezayı istedi
Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildiKocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarıyıl tatilinde yola çıkacaklar dikkat!

Yarıyıl tatilinde yola çıkacaklar dikkat!

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

Programa 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı! Oy istemişler

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı: 2014 yılında...

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Giresun'da ilginç manzara! Kızakla kaymayı başaramayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.