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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu sattığı belirlenen 34 yaşındaki O.N gözaltına alındı. Şüphelinin ev, üst ve araç aramasında 2 parça halinde 20 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 tabanca, 11 parça tarihi eser özelliği taşıyan metal eşya, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan aluminyum folyo rulosu ele geçirildi. O.N 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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