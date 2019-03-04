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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 10 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, aracında 6,20 gram esrar, evinde 52,50 metamfetamin ile yakalanan Aydın Çelik (30), 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, aracında 6,20 gram esrar, evinde 52,50 metamfetamin ile yakalanan Aydın Çelik (30), 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Aydın Çelik, geçen yıl 24 Eylül'de memleketi Gaziantep'ten Kayseri'ye otomobiliyle gelirken yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 6,20 gram esrar ele geçirildi. Çelik'in yaşadığı merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise kadın çantası içinde 52,50 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Aydın Çelik, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
'20 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANISIYIM'
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çelik, karar duruşmasında hazır bulundu. Suçlamayı kabul etmeyen sanık, "Benim memleketim Gaziantep, yaşadığım şehir Kayseri'dir. 20 yıldır uyuşturucu kullanıcısıyım. Olay günü arabamda yakalanan uyuşturucuyu içmek için Gaziantep'ten aldım. Evimde ele geçen metamfetaminin kimin olduğunu bilmiyorum. Tek yaşayan biriyim; ama evime gelen giden çok olur. Evimde bulunan uyuşturucunun kadın çantası içinden çıkmasını hâlâ anmış değilim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Aydın Çelik'e 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis cezası ve 16 bin TL para cezası verdi.

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