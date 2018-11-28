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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 12:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmasında A.K. (28), M.I. (40), A.K. (30), S.S.(24) M.T. (20) ve M.G. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve otomobil aramalarında 2 hassas terazi, 7 parça halinde 20 gram metamfetamin, 3 parça halinde 10 gram esrar, 3 parça bonzai, 1 tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. 6 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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