Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis, iki operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda K.E. (33), M.A. (34), K.D. (36) ve Ö.B.'yi (32) gözaltına aldı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Narkotim tim ekiplerinin bir farklı uyuşturucu operasyonunda ise, İ.E. (39), T.A. (32) ve G.Ö. (21) gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada satışa hazır 14 fişek halinde hazırlanmış metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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