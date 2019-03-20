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Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:09 | Son Güncelleme

İki ayrı operasyonda 10 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonlarda İ.Ç. (24), F.A. (31), B.K. (29), M.Y. (25), S.Ö. (39), S.K. (30), H.M.G. (30), H.M. (41), M.S. (57) ve A.E. (30) yakalandı.

Şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucuyla mücadele

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