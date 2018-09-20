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Kayseri'de yakalanan DEAŞ emiri ve oğlu mahkemeye sevk edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Kayseri'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ve havancısı olduğu öne sürülen Abdulhalık Kurdı (47) ile örgüt adına savaştığı iddia edilen oğlu Mehdi Kurdı (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDILAR
Kayseri'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ve havancısı olduğu öne sürülen Abdulhalık Kurdı (47) ile örgüt adına savaştığı iddia edilen oğlu Mehdi Kurdı (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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