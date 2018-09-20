Kayseri'de yakalanan DEAŞ emiri ve oğlu mahkemeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILAR

Kayseri'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ve havancısı olduğu öne sürülen Abdulhalık Kurdı (47) ile örgüt adına savaştığı iddia edilen oğlu Mehdi Kurdı (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

