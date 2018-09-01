Kayseri'de yakalanan Suriye uyruklu PKK'lı terörist tutuklandı (Tekrar)

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'ye yönelik 2 gün önce düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu Muhammed Dabdaban (23), çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın ardından Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları'ndaki bir evin bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu 'Mihyar Serdar' kod adlı Muhammed Dabdaban gözaltına alındı. Muhammed Dabdaban'ın PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütü adına Suriye'de silahlı eylemlerde bulunduğu, Suriye Şeyh Maksud bölgesinde faaliyet gösteren 'Garo' 'kod adlı üst düzey teröristin yakın korumalığını yaptığı belirlendi. 2016 yılında kaçak yollarla Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Kayseri'de inşaatlarda işçi olarak çalışan Muhammed Dabdaban, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Dabdaban, tutuklanarak Bünyan ilçesindeki Kapalı cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Rusya'da yolcu uçağı pistten çıkarak alev aldı! Yaralılar var
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı
Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor
400 bin kişiye emeklilik şoku!
Roger Waters'tan ABD Başkanı Trump'a hakaret
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar kala uyardı
Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum