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Kayseri’de yan bakma cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 13:36 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, ilçeye bağlı Danışmentgazi Mahallesi Hanedar Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında iddiaya göre yan bakma meselesinden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Hasan K. (20), ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen F.İ., C.İ., H.İ. ve P.İ.’yi evlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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