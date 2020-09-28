HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de yanan araçların yanında vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’de yanan araçların yanında vurulan şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yanan 2 aracın yanında silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Bebek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yanan 2 aracın yanında silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Bebek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, yanan 2 aracın yanında bir kişinin silahla vurularak ağır yaralandığını tespit etti. Ağır yaralanan ve henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanan araçlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalamak için geniş çapta çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldıCerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldı
22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Bakan Akar: Ermenistan paralı askerleri ve teröristleri geri göndermeli
'Ermenistan getirdiği teröristleri geri göndermeli'
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldı
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı! Civan, yoğun bakımda
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı!
Şişli'de iş yerinde patlama! Ekipler olay yerine sevk edildi
Şişli'de iş yerinde patlama!
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.