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Kayseri'de yangında ölen iki kardeşin cenazesi Hatay'a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, anneleri ekmek almak için markete gittiği sırada elektrikli ısıtıcının devrilip, kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Hatay'a gönderildi.

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, anneleri ekmek almak için markete gittiği sırada elektrikli ısıtıcının devrilip, kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Hatay'a gönderildi.
Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi'nde Kader (22) ve Ahmet Açıkgöz (26) çiftinin oturduğu 3 katlı binanın giriş katındaki evde meydana geldi. Kader Açıkgöz, özel bir şirkette vinç operatörü olan eşi işte olduğu sırada, kızlarını evde yalnız bırakarak, ekmek almak için mahalledeki markete gitti. Bu sırada Zeynep ve Zehra'nın oyuncaklarıyla oynadığı oturma odasında bulunan elektrikli ısıtıcı, bilinmeye bir nedenle kanepenin üzerine devrildi. Kanepenin tutuşmasıyla evde yangın çıktı.
ODADA GERİYE OYUNCAKLARI KALDI
Eve döndüğünde dumanları gören Kader Açıkgöz, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek, sağlık ekipleriyle birlikte içeriye girdi. Yerde hareketsiz bulunan Zeynep ve Zehra'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kardeşin cenazeleri, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yanan odada, Zeynep ve Zehra'dan geriye kalan oyuncaklar yürekleri burktu.
MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞI
Zeynep ve Zehra'nın otopsi işlemleri yapılırken morg önünde bekleyen Kader ve Ahmet Açıkgöz çifti, gözyaşlarına boğuldu. Yaklaşık 3 ay önce iş için ailesiyle Hatay'dan Kayseri'ye taşınan Ahmet Açıkgöz, güçlükle ayakta durdu. Çifti, diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen iki kardeşin cenazesi, otopsilerinin ardından aileye teslim edilerek, toprağa verilmek üzere memleketleri Hatay'a götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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