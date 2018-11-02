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Kayseri'de yapımı süren kongre binasının çatısı çöktü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü. Enkaz altında 1 işçinin kaldığı belirtilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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