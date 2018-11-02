Kayseri'de yapımı süren kongre binasının çatısı çöktü (3)

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü. Enkaz altında 1 işçinin kaldığı belirtilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
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