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Kayseri'de yaşanan hırsızlık anları kameralara böyle yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 17:55 | Son Güncelleme

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,DHA) Kayseri'de inşaat malzemesi çalan hırsız, kendisine müdahale eden ev sahibesini önce duymamazlıktan geldi, ardından aracın kapısına sıkıştırarak darp etti.

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,DHA) Kayseri'de inşaat malzemesi çalan hırsız, kendisine müdahale eden ev sahibesini önce duymamazlıktan geldi, ardından aracın kapısına sıkıştırarak darp etti. Yaşlı kadın,giden aracın açık kapısından çalınan malzemeleri geri alabilmek için koşturmaya çalıştı. İzleyenlere 'yok artık' dedirten anlar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kayseri'de bir evin bahçesinden inşaat malzemesi çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Yaşlı kadın kendisine aldırış etmeyen hırsızın, arabaya koyduğu malzemeleri çıkartmaya çalışınca, hırsız tarafından kapıya sıkıştırıldı. Pes etmeyen kadın hareket eden aracın peşinden koştu. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesine bağlı, Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evin bahçesinde bulunan inşaat malzemeleri hırsızların hedefindeydi. Gündüz vakti kimseye hatta ev sahibine bile aldırış etmeyen hırsızlar, iki gün üst üste gözlerine kestirdikleri malzemeleri çalmak için geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil ile gelen iki hırsız malzemeleri aracın arka koltuğuna ve bagajına yerleştirdikten sonra olay yerinden gitti. İkinci gün büyük minibüs ile gelen bir hırsız, malzemeleri araca yerleştirdi. Görüntülerde, evin sahibi yaşlı kadın olayı fark edince gelip hırsızı uyardı fakat hırsız soğukkanlılıkla malzemeleri yüklemeye devam etti. Yaşlı kadının malzemeleri indirmeye çalıştığı sırada hırsız, kadına müdahale ederek kapının arasına sıkıştırdı. Hırsız, arabaya binerek hızla uzaklaşırken, yaşlı kadın pes etmeyerek aracın peşinden çalınan malzemelerin bir kısmını geri almaya çalıştı. Güvenlik güçleri, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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