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Kayseri'de yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 00:41 | Son Güncelleme

Kayseri'de yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir yaşlı çift, evlerinin bahçesinde ölü bulundu.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Mehmet (78) ve Zeynep Katan'dan (75) haber alamayan yakınları eve gitti.

Yaşlı çifti evin bahçesinde hareketsiz halde gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin evin bahçesinde ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından Katan çiftinin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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