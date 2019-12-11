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Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, yatak üretimi yapan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması sonucu yangın çıktı.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, yatak üretimi yapan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapan fabrikada saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Taner Yolcu'ya ait olduğu öğrenilen fabrikada iddiaya göre, işçilerin çalışmadığı sırada trafo patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 10 adet itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye erleri kısa sürede tüm fabrikayı saran yangını söndürmek için çalışma başlattı. Olay sırasında yoldan geçtiğini belirten Erhan Çulha, Ben aracımla yolun kenarından geçiyordum. Fabrika yanında bulunan trafo birkaç defa patladı. Ardından fabrikaya sıçradı ve alev almaya başladı. Burası yatak fabrikasıymış, her şey yanmaya başladı" dedi.

Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

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