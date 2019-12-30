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  4. Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 08:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında TEM ve Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonda Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanarak kelepçelenen şüphelilerin evinde arama yapıldı. Şüpheliler sorgu öncesi Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

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