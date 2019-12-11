HABER

Kayseri’de yılbaşı öncesinde ’kaçak’ alkol operasyonu: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:29 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde alkol kaçakçılığı ve sahteciliği yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda alkol ürünü ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde yılbaşı öncesi alkol kaçakçılığı ve sahteciliği ile mücadele kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Kayseri’de yılbaşı öncesinde ’kaçak’ alkol operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde alkol kaçakçılığı ve sahteciliği yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda alkol ürünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde yılbaşı öncesi alkol kaçakçılığı ve sahteciliği ile mücadele kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 35 litre el yapımı viski, rakı ve votka, alkol yapımında kullanılan 350 litre etil alkol ve 250 adet alkol aroması ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.Y. hakkında ise adli işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

PARTNER'Hafızamı sildirdim!''Hafızamı sildirdim!'
Oğlunu savunmak için hakimliği bırakıp avukat olan kadın ilk kez konuştuOğlunu savunmak için hakimliği bırakıp avukat olan kadın ilk kez konuştu
Şırnak’ta 1 yılda, 158 hükümlü 82 bin 292 saat kamu için çalıştıŞırnak’ta 1 yılda, 158 hükümlü 82 bin 292 saat kamu için çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: Metin Topuz'un tahliye talebine ret!

Metin Topuz davasında yeni gelişme!

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.