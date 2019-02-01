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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 14:52 | Son Güncelleme

YARALILARDAN BAZILARI TABURCU EDİLDİ Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 24 yaralıdan bazıları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı (2)

YARALILARDAN BAZILARI TABURCU EDİLDİ
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 24 yaralıdan bazıları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren otobüs şoförü Ali Akbulut, ilk ifadesinde, kar yağışı nedeniyle otobüsün kaydığını, direksiyon kontrolünü kaybettiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı (2)Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı (2)Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı (2)Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı (2)

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