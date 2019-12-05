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Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 23:59 | Son Güncelleme

Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya- Kayseri istikametine giden Murat Gök'ün kullandığı 40 BF 406 plakalı otomobil ile Bursa'dan Şanlıurfa'ya giden Murat Tırış yönetimindeki 34 YK 0013
plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun Karatay mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Deniz Gök (46) ile Gülten Gök öldü. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Kangal sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Pınarbaşı trafik kazası yolcu otobüsü

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