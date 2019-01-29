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Kayseri'de yolcu otobüsünün bagajında esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajda 600 gram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de yolcu otobüsünün bagajında esrar ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajda 600 gram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solaklar Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolünde İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüsün bagajında 600 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 yolcu gözaltına alındı.

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