Kayseri'de zehirlenme şüphesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de asker eğlencesine katılan 20 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde 20 kişilik arkadaş grubu, asker eğlencesi yapmak için bir araya geldi. Eğlenceden ayrılan 20 kişi daha sonra baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle kendi imkanlarıyla çeşitli hastanelere gitti.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan 20 kişiden 14'ü taburcu edildi, 6'sının tedavisi devam ediyor.

Arkadaş grubunun, sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi.

