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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 9 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya mevkisinde Samet Açıkel'in kullandığı 51 AAF 630 plakalı otomobile, ardından A.S. yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Samet Açıkel ve aynı araçta bulunan Semiha Açıkel, kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobillerdeki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri trafik kazası Yeşilhisar

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