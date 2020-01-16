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  4. Kayseri'deki balıklarda ağır metal varlığı limitlerin altında

Kayseri'deki balıklarda ağır metal varlığı limitlerin altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yapılan çalışmada, kentte yetiştirilen balıklarda ağır metal varlıklarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limitlerin altında olduğu tespit edildi.

Selma KARA/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yapılan çalışmada, kentte yetiştirilen balıklarda ağır metal varlıklarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limitlerin altında olduğu tespit edildi. Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Gönülalan, "Araştırma bize, bölgede elde edilen balıkların güvenli bir şekilde tüketilebileceğini gösterdi" dedi.
ERÜ Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Gönülalan ve ekip arkadaşları, kentte tezgahlarda satılan ve Kayseri Yamula Barajı, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki iç sularda yetiştirilen 10 çeşit balıkta kimyasal analiz çalışması yaptı. Yaklaşık 8 ay süren çalışma sonrası, kentte yetiştirilen balıklarda ağır metal varlıklarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limitlerin altında olduğu tespit edildi.
'GÜVENLİ ŞEKİLDE TÜKETİLEBİLİR'
Prof. Dr. Zafer Gönülalan, 10 çeşit balıkta kimyasal analiz çalışması yaptıklarını söyledi. Bu analizlerde alüminyum, krom, kobalt, arsenik, kadmiyum, bakır, demir, kurşun, civa, nikel, selenyum, gümüş ve çinko gibi ağır metalleri incelediklerini kaydeden Gönülalan, "Kayseri iç sularında yetişen balıklarda ağır metal varlıkları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limitlerin oldukça altında. Araştırma bize, ülkemizde özellikle İç Anadolu ve İç Anadolu’yu temsilen Kayseri’de, su kirliliğinin az olmasının balıkların organik şartlarda yetiştirilmesine olanak sağladığını ve bu yönüyle bu bölgede elde edilen balıkların güvenli bir şekilde tüketilebileceğini gösterdi" dedi.
'KAYSERİ ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP'
Kayseri'nin deniz kenarında olmamasına rağmen, balık yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyeli olduğunun altını çizen Gönülalan, "Kayseri, iç sularının zenginliği ve Yamula Barajı çevresinde yapılan yetiştiricilik itibarıyla iç su balık yetiştiriciliğinde zaman zaman ikinci, zaman zaman üçüncü sırada yer alıyor. Pınarbaşı ve Bünyan ilçeleri de alabalık ve somon yetiştiriciliğinde önemli bir merkez ve buralardan dünyaya ihracat da yapılıyor. Araştırmamızın sonuçlarına göre, buradaki balıkların yılın 12 ayında güvenilir bir şekilde tüketileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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