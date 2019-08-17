'Kayseri'deki binaların yüzde 40'ı riskli'

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- JEOLOJİ Mühendisleri Odası (JMO) Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, ülke genelinde 2001 öncesi bina stokunun yenilenmesi gerektiğini, bu kapsamda Kayseri'de mevcut binaların yüzde 40'nın olası bir depremde risk taşıdığını söyledi.

Üzeltürk, 17 Ağustos Marmara depreminin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Üzeltürk, Türkiye topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesinde bulunduğunu bildirdi. Kayseri'nin deprem riski taşıyan şehirler arasında yer aldığını belirten Üzeltürk, Ecemiş ve Sarız fay hatlarıyla kenti etkileyen 2 fay hattı olduğunu dile getirerek, "Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri de depreme hazırlıklı olmak zorunda. Deprem hayatın bir gerçeği. Yakın tarihimizde de bu konuda acı tecrübelerimiz var. Bu nedenle olası bir depremi en az zararla atlatmanın yollarını, çarelerini aramalı ve uygulamalıyız" dedi.

'2001’DEN ÖNCEKİ BİNA STOKU YENİLENMELİDİR'

Bina ve deprem yönetmeliğinin 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girdiğini belirten Üzeltürk, 2001 öncesi bina stoklarının Türkiye ve Kayseri genelinde tehlike arz ettiğine dikkat çekti. Üzeltürk, şöyle konuştu:

"Zeminin sağlam olması çok önemli. Çünkü zemin sağlam değilse, istediğiniz kadar sağlam bina yapın fark etmez ve hasar meydana gelir. 2001’den önceki bina stoku yenilenmelidir. Bu konuda Kayseri'de de mevcut binaların yüzde 40'ı sıkıntılı ve olası depremde risk taşıyor. Çünkü eski yönetmeliğe göre yapıldılar. O günden bugüne çok şey değişti. Şimdi yeni hazırlanan yönetmelikte eksiklikler olsa da önemli bir adım atıldı."

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