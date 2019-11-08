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Kayseri'deki bombalı saldırıyı planlayan teröristin etkisiz hale getirilmesi, yüreklere su serpti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:55 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri'de 3 yıl önce 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı terör saldırısının talimatını veren, planlayan ve organize eden 'Erhan Porsipi' kod adlı PKK'lı terörist İshak Özçaktu'nun etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Yüreklerimizdeki kor ateşe az da olsa su serpmiştir" dedi.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri'de 3 yıl önce 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı terör saldırısının talimatını veren, planlayan ve organize eden 'Erhan Porsipi' kod adlı PKK'lı terörist İshak Özçaktu'nun etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Yüreklerimizdeki kor ateşe az da olsa su serpmiştir" dedi.
17 Aralık 2016 tarihinde, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile düzenlenen saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı. Saldırı ile ilgili davanın görüldüğü 4'üncü Ağır Caza Mahkemesi'nde 8 sanığa çeşitli hapis cezaları verilirken, firari sanık 'Erhan Porsipi' kod adlı PKK'lı terörist İshak Özçaktu'nun dosyası ise ayrılmıştı.
İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 'Kırmızı Liste’de 4’er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu 'Numan Batman' kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu 'Erhan Porsipi' kod adlı İshak Özçaktu'nun Diyarbakır’da etkisiz hale getirildiği belirtildi.
'YÜREĞİMİZDEKİ KOR ATEŞE SU SERPİLMİŞTİR'
​Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri'deki saldırının failinin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle bir nebze olsun yüreklerine su serpildiğini söyledi. Üçkan, "Bundan tak 3 yıl önce huzurlu kentimiz Kayseri'de yapılan hain saldırıda 15 ana kuzusu Mehmetçiğimiz vatan uğruna şahadete yürüdü. Bizleri derinden yaralayan ve yüreklerimizi kor gibi yakan bu saldırının izleri tazeliğini korurken dün almış olduğumuz haber yüreklerimizdeki kor ateşe az da olsa su serpmiştir. Diyarbakır kırsalında Kayseri'mize yapılan saldırının faillerinin etkisiz hale getirilmesi gösteriyor ki bizim Mehmetçiğimizin kanı hiç bir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Şehit olan Mehmetçiklerin intikamlarının alınmaya devam edeceğini kaydeden Üçkan, "Biz 15 Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını o zaman da dile getirmiştik. Geçmişten bugüne bu günden yarına bu hainlerin bilmesi gereken nokta çabalarının hiçbir anlam ifade etmediği gibi Mehmetçiğimiz, onurumuz şerefimiz bayrağımız vatanımız için her bir ana kuzusunun intikamını almaya devam edecektir. Şehit aileleri, gaziler ve millet olarak ordumuzun her daim yanındayız ve duacısıyız. Bu vesileyle bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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