Kayseri'deki cinayet

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, 3 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Barbaros'un, Merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'deki Mithatpaşa Merkez Camisi yanında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, olayın zanlısı olduğu iddia edilen C.Y, R.Y. ve D.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri biten zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildi.
Polis yeleği giydirilen şüpheliler, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
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