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Kayseri'deki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Bir fabrikada mesai arkadaşlarından birini bıçakla öldürüp diğerini yaralayan sanık, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir fabrikada, mesai arkadaşlarından birini bıçakla öldürüp diğerini yaralayan sanığa, 35 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mümin Türk (38) ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti tarafından sanığın akli sağlığının yerinde olduğuna dair raporun adli tıp kurumundan geldiğinin belirtilmesinin ardından, savcı mütalaasında sanığın, Enes Ramazanoğlu'nu "kasten öldürme", Mehmet Ölçüm'ü (33) "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkemece son sözü sorulan sanık Türk, olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını ve ne yaptığını bilmediğini öne sürerek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Türk'e, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

- Olay

21 Kasım 2017’de Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan Enes Ramazanoğlu ve Mümin Türk arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Türk, Ramazanoğlu ile yanlarında bulunan Mehmet Ölçüm'ü bıçakla yaralamıştı. Ramazanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Türk tutuklanmıştı.

Sanık Türk, mahkemede daha önce verdiği ifadesinde, Enes Ramazanoğlu'nun zaman zaman telefonla eşini rahatsız ettiğini, bu konuşmalara kendisinin de şahit olduğunu; savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu fakat davanın takipsizlikle sonuçlandığını iddia etmişti.

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