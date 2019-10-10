HABER

Kayseri’deki cinayete 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı Resul Turan’ı bıçaklayarak öldüren Fatih B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Resul Turan (43) ve Fatih B.

Kayseri’deki cinayete 1 tutuklama

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı Resul Turan’ı bıçaklayarak öldüren Fatih B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Resul Turan (43) ve Fatih B. (50) arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle beraber Fatih B., evden aldığı bıçak ile Resul Turan’a saldırdı. Ağır yaralanan Turan, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Fatih B. ile beraber olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Fatih B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
HDP önündeki eylemde 38'inci günHDP önündeki eylemde 38'inci gün
Sahte altınla kuyumcuları dolandıran çete çökertildiSahte altınla kuyumcuları dolandıran çete çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.