Kayseri'deki DEAŞ davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada, örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusuyla irtibatlı oldukları öne sürülen 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Rusya uyruklu Elena Rakhmanova, Suriyeli Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Muhammed Al Hammut ve Minah Muhammed Al Ali ile avukatları hazır bulundu.

Ukrayna uyruklu sanık Raşid Enikeev, tutuklu bulunduğu Menemen R Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Rakhmanova, yeminli tercüman eşliğinde Rusça yaptığı savunmada, Çeçen uyruklu Abdurrahman Aziyev ile 2016 yılında imam nikahı kıydıklarını belirterek, bu kişinin DEAŞ üyesi olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Suriye'ye 2017'de gittiklerini, savaşa katılan Aziyev'in 4 ay sonra ölüm haberini aldığını anlatan Rakhmanova, "Daha sonra sanık Raşid ile İdlib'de, 'Telegram' üzerinden tanışarak evlendik. Suriye'den Türkiye'ye geldik. Diğer illerde yaşam çok pahalı olduğu için Kayseri’yi tercih ettik. Raşid ile Ukrayna’ya gidebilmek için pasaport bekliyorduk. Raşid'in tedavisi için bir an önce Ukrayna'ya gitmek istiyorduk ama gözaltına alındık. 'Ebu Cafer' kod isimli kişiyi tanımıyorum." diye konuştu.