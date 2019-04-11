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Kayseri'deki DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusuyla irtibatlı oldukları gerekçesiyle 3'ü kadın 8 yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi - Savcı, mütalaasında sanıklardan 7'sinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada, örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusuyla irtibatlı oldukları öne sürülen 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Rusya uyruklu Elena Rakhmanova, Suriyeli Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Muhammed Al Hammut ve Minah Muhammed Al Ali ile avukatları hazır bulundu.

Ukrayna uyruklu sanık Raşid Enikeev, tutuklu bulunduğu Menemen R Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Rakhmanova, yeminli tercüman eşliğinde Rusça yaptığı savunmada, Çeçen uyruklu Abdurrahman Aziyev ile 2016 yılında imam nikahı kıydıklarını belirterek, bu kişinin DEAŞ üyesi olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Suriye'ye 2017'de gittiklerini, savaşa katılan Aziyev'in 4 ay sonra ölüm haberini aldığını anlatan Rakhmanova, "Daha sonra sanık Raşid ile İdlib'de, 'Telegram' üzerinden tanışarak evlendik. Suriye'den Türkiye'ye geldik. Diğer illerde yaşam çok pahalı olduğu için Kayseri’yi tercih ettik. Raşid ile Ukrayna’ya gidebilmek için pasaport bekliyorduk. Raşid'in tedavisi için bir an önce Ukrayna'ya gitmek istiyorduk ama gözaltına alındık. 'Ebu Cafer' kod isimli kişiyi tanımıyorum." diye konuştu.

Sanık Rakhmanova, dosyada yer alan silahlı fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul etti.

Savcı, mütalaasında tutuklu sanıklar Elena Rakhmanova, Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Muhammed Al Hammut, Minah Mohammed Al Ali ve Raşid Enikeev'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail'in ise beraatini istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 2 Mayıs'a erteleyen mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ'ın sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusu "Ebu Cafer" kod adlı zanlıyla irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 Ekim 2018'de farklı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında Ebu Cafer'in kardeşleri ve akrabaları ile Ukrayna uyruklu Rashid Enikeev'in de bulunduğu 8 kişi gözaltına almış, zanlıların adreslerinde çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Şüphelilerden Enikeev'in, uluslararası terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü, gizli haberleşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, ölen DEAŞ üyelerinin eşlerini kaçak yollardan Suriye'den Türkiye'ye getirdiği belirlenmişti.

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