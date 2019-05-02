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Kayseri'deki DEAŞ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusuyla irtibatlı oldukları gerekçesiyle yargılanan 8 sanıktan 7'si, 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada, örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusuyla irtibatlı oldukları iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 7'sine, 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Rusya uyruklu Elena Rakhmanova, Suriyeli Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Muhammed Al Hammut ve Minah Muhammed Al Ali ile avukatları hazır bulundu.

Ukrayna uyruklu sanık Raşid Enikeev, tutuklu bulunduğu Menemen R Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail ise duruşmaya gelmedi.

Savcı, geçen celse sunduğu mütalaasını yineleyerek, tutuklu sanıklar Elena Rakhmanova, Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Muhammed Al Hammut, Minah Muhammed Al Ali ve Raşid Enikeev'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail'in ise beraatini istedi.

Sanık Enikeev savunmasında, 2013 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu boynunun kırıldığını ve felç kaldığını anlattı.

DEAŞ'a katılmak için değil, mazlumlara yardım etmek için Suriye'ye gittiğini öne süren Enikeev, "O ülkede yaşayanlara insani olarak yardım etmek istedim. 2013 yılından beri felçliyim. Silah kullanmam ve savaşa katılmam imkansız. 7 aydır tutukluyum. Sağlık durumum iyi değil, cezaevinde biraz daha kalırsam ölürüm. Ceza verilecekse dahi tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da terör örgütü DEAŞ ile hiçbir bağlantıları olmadığını iddia ederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Raşid Enikeev ve Mahmud Şeyh Muhammed'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Elena Rakhmanova, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Muhammed Al Hammut ve Minah Muhammed Al Ali'ye 6 yıl 3'er hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına, sanık Muhammed Rebiğ İsmail'in ise beraatine hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ'ın sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusu "Ebu Cafer" kod adlı zanlıyla irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 Ekim 2018'de farklı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında Ebu Cafer'in kardeşleri ve akrabaları ile Ukrayna uyruklu Rashid Enikeev'in de bulunduğu 8 kişi gözaltına almış, zanlıların adreslerinde çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Şüphelilerden Enikeev'in, uluslararası terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü, gizli haberleşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, ölen DEAŞ üyelerinin eşlerini kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirdiği belirlenmişti.

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