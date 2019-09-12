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Kayseri’deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri’deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyede

Kayseri’de polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. operasyonda yabancı uyruklu H.E ve M.J.A. gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E. ve M.J.A., geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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