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Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Kendilerini postacı, kurye ve vergi dairesi çalışanı gibi tanıtıp iş insanlarına tebligat yerine sahte belge imzalatarak, elde ettikleri senetler üzerinden icra takibi başlattıkları belirlenen suç örgütünün 15 ilde yaklaşık 40 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı - Zanlıların, kendilerine ait olmayan araziler üzerinden daire satışı yaparak çok sayıda vatandaşı da mağdur ettikleri ve hayali dernekle topladıkları yardım paralarını da suç örgütüne aktardıkları belirlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendilerini postacı, kurye ve vergi dairesi çalışanı olarak tanıtıp iş insanlarına tebligat yerine sahte belgeler imzalatarak, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin 15 ilde yaklaşık 40 kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve tehdit" suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 3 ay süren çalışmalarla, mahkeme kararıyla yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı adı altında kurum kıyafetlerini giyerek, daha önceden tespit ettikleri iş insanlarının ve maddi durumu iyi olan vatandaşların güvenini kazandıkları, tebligat belgesi yerine hileli yollarla imzalattıkları senetler üzerine yüksek meblağlar yazıp icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen ve aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 3'ü kadın 15 zanlının yakalandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, 15 ilde yaklaşık 40 kişiyi dolandıran zanlıların icra takibi sonucu şirketlerin ticari faaliyetlerini durma noktasına getirdikleri ve yüksek meblağlar yazdıkları senetlerle mağdurları anlaşmaya zorlayıp, para talep ederek icra işlemlerini durdurdukları belirtildi.

Ayrıca, şüphelilerin, bazı mağdurların araçlarını bağlatmak, iş yeri ve evlerine haciz göndermek bahanesiyle baskı ve tehdit oluşturdukları ifade edildi.

Zanlıların, suç işlemeye elverişli araç gereç ve kıyafetlerle, hiyerarşik bir ilişki içerisinde sürekli birlikte hareket ederek çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, örgüt faaliyetleri kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve tehdit" suçlarını işledikleri vurgulandı.

Öte yandan, örgütün çeşitli yöntemler kullanarak kendilerine ait olmayan araziler üzerinden daire satışı yaparak çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri, kurdukları hayali yardım toplama dernekleri üzerinden yardıma muhtaç vatandaşlara para toplama bahanesiyle suç örgütüne yüklü miktarda para topladıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Suç örgütünün ayrıca, bazı şirketlerin bünyesinde çalışan personeli devlet desteği adı altında daha uygun sigortalı göstermek üzere anlaştıkları firmaları dolandırıp gelir sağladığının anlaşıldığı anlatıldı.

Örgütün elebaşı konumunda olan Ü.S.Ö'nün 2016'da sosyal medya hesabı üzerinden, FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmaktan hakkında soruşturma yürütülen Boydak Holding eski yöneticilerinin lehine paylaşımlarda bulunduğunun da tespit edildiği bildirildi.

Zanlıların, Kayseri ve İstanbul'daki ikametlerinde, kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 66 sahte senet, 154 adet hesap hareketleri ve evrakları, kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 35 çek, 14 sahte kaşe, firma bilgilerinin yazıldığı iki ajanda, 7 adet banka dekontu, mağdurlara ait çok sayıda kimlik fotokopisi, senet yapımında kullanılan kağıt kesme makinesi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, özel yapılmış kurye kıyafeti ve mağdurlara ait tapu fotokopileri ele geçirildiği dile getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık operasyonu kurye kıyafeti sahte belge

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