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Kayseri’deki fabrika yangını 3 saatte kontrol altına alındı

06.01.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de gece saatlerinde masa sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 68 itfaiye personelinin müdahalesi ile 3 saatte kontrol altına alındı.

Kayseri’de gece saatlerinde masa sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 68 itfaiye personelinin müdahalesi ile 3 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikadaki hasar gün ağırınca ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, masa sandalye üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Çıkan yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 araç ve 42 personel, Kayseri OSB İtfaiyesinden ise 10 araç 26 personel olmak üzere toplamda 20 araç 68 personel ile müdahale edildi. Yangın 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da ekipleri ile beraber yangına müdahale etti. Öte yandan, ekipleri fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangında adeta küle dönen fabrikadaki hasarda gün ağırınca ortaya çıktı.
Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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