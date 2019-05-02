Kayseri'deki FETÖ davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildikten sonra bağ evinde bir araya geldikleri öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S. Ş.M. Ö.F, T.B, A.V. ve E.M.B. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.E, bu örgüt kapsamında kendisi hakkında da soruşturma yürütüldüğünü, sanıklardan M.A'yı tanıdığını, "Furkan" kod isimli kişinin, Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yeri bulunun sanıktan "himmet" aldığını kendisine söylediğini ifade etti.

Tanık O.A. da FETÖ'den yargılandığını, sanıklardan Ö.F'yi tanıdığını, bu kişinin 2015'in ekim ayından 2016'nın şubat ayına kadar kendisinin sorumlu olduğu mütevelli grubunda yer aldığını öne sürdü.

Açıkta olan infaz koruma memuru tanık A.Ş. ise sanıklardan A.V'yi tanıdığını söyledi. Sanığın 2012-2013 yıllarında katıldıkları bazı sohbetlere geldiğini dile getiren A.Ş, örgütün sohbet imamlarının kendisine gösterdikleri saygıdan dolayı üstleri olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sanık avukatları, ev hapsi şartıyla tahliye edilen müvekkilleri F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S. Ş.M. ve Ö.F'nin çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunabilmeleri için bu mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların ev hapsini kaldırarak, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

