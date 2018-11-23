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Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 11 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 11 şüpheli adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin kentteki iş adamı ve esnaf yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, H.B., İ.G., Ş.M., A.G., C.E., M.H., Ş.G., İ.A., M.Y., M.K. ve S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içinde yer alan bir kısım esnaf ve işadamıyla birlikte, örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış gibi yardım adı altında finansal destek sağladıkları belirtildi. Ayrıca bir kısım şüphelilerin terör örgütüne ait vakıf, dernek ve diğer tüzel kişiliklerde üyelik kaydının ve görevlerinin bulunduğu saptandı. Şüphelilerin, örgütü elebaşının Bank Asya'ya destekte bulunulması adına yaptığı çağrı sürecinde hesap açtırdıkları ya da mevcut hesaplarına hayatın olağan akışından farklı miktarlarda para yatırarak, destekte bulundukları bildirildi. Haklarında soruşturma yürütülen bir kısım esnaf ve işadamıyla ve örgüt içinde imam olarak görev alan kişilerle çeşitli tarihlerde gruplar halinde yurt dışına gidip geldikleri öne sürülen şüphelilerin, çocuklarının da terör örgütü bünyesindeki okullarda öğrenim gördüğü ortaya çıktı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 11 şüpheli adliyedeKayseri'deki FETÖ operasyonunda 11 şüpheli adliyedeKayseri'deki FETÖ operasyonunda 11 şüpheli adliyede

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