Kayseri’deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Türkiye genelinde 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavına yönelik yapılan operasyonda Kayseri’de gözaltına alınan 26 şüpheliden 13’ü adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 5’i mahkemece tutuklandı.
76 ilde 2010 komiser yardımcılığı sınavına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’, ’terörizmin finansmanı’, ’resmi belgede sahtecilik’, ’kamu kurumunu kullanarak nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltına alınan şahıslardan 13’ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu
YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!
Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı
Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum