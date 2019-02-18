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Kayseri’deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 23:22 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavına yönelik yapılan operasyonda Kayseri’de gözaltına alınan 26 şüpheliden 13’ü adliyeye sevk edildi.

Türkiye genelinde 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavına yönelik yapılan operasyonda Kayseri’de gözaltına alınan 26 şüpheliden 13’ü adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 5’i mahkemece tutuklandı.
76 ilde 2010 komiser yardımcılığı sınavına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’, ’terörizmin finansmanı’, ’resmi belgede sahtecilik’, ’kamu kurumunu kullanarak nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltına alınan şahıslardan 13’ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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