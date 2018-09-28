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Kayseri'deki FETÖ'nün "mahrem imam"larına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 5'i, 25 Eylül'de gözaltına alınmış, daha sonra gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.

Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ Kayseri

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