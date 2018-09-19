Kayseri'deki FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski Develi Belediye Başkanı Recep Özkan'ın da aralarında yer aldığı 7 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Recep Özkan ve eski Develi Belediyesi İmar Müdürü Kozan K. ile Nuh K, Mustafa K, Fatih D, Mustafa Ç. ve avukatları hazır bulundu, Mikdat H. ise duruşmaya gelmedi.
Söz verilen sanıklardan Recep Özkan, örgütle hiçbir bağının olmadığını, bunu önceki ifadelerinde de beyan ettiğini savundu.
Özkan, örgüt adına himmet toplamadığını ve örgütün hiçbir etkinliğine sponsor olmadığını öne sürdü.
Bank Asya'ya para yatırmadığını savunan Özkan, "Şahsıma siyasi bir kumpas yapıldı." dedi.
Tanık beyanlarını yalanlayan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre istemesi üzerine duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.
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