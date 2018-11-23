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Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

Örgütün esnaf ve iş adamı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün esnaf ve iş adamı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince gözaltına alınan H.B, İ.G, Ş.M, A.G, C.E, M.H, Ş.G, İ.A, M.Y, M.K. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin "sohbet imamları" tarafından düzenlenen toplantılarına katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış adı altında finansman sağladıkları, FETÖ'ye ait vakıf, dernek ve tüzel kişiliklerde üyelik yaptıkları, Bank Asyada hesap açıkları ve buralara yüklü miktarda para aktardıkları, çocuklarını örgüte ait eğitim kurumlarına kaydettirdikleri iddiasıyla 21 Kasım'da 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
"sohbet imamları" adliye FETÖ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi PDY

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