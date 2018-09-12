Kayseri'deki FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 27'si muvazzaf 33 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Eskişehir, Kars ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık şekilde aranarak faaliyet yürüttükleri iddia edilen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27'si muvazzaf 33 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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