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Kayseri'deki FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 9 ilde, 27'si muvazzaf 33 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 12'si adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden emniyetteki işlemleri biten 12'si adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Eskişehir, Kars ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kayseri merkezli 9 ilde önceki gün düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık şekilde aranarak faaliyet yürüttükleri iddia edilen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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askeri mahrem yapılanması Emniyet FETÖ/PDY gözaltı Kayseri

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