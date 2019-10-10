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"Kayseri'deki fosiller yeni bir türe ait olabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Finlandiyalı fosil uzmanı Dr. Juha Saarinen, Taşhan bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan fosilleri incelemek üzere Kayseri'ye geldi - Dr. Juha Saarinen: - "(Choerolophodon cinsine ait fosil) Daha önce böyle büyüklük ve tamlıkta bir örneğe rastlamadım. Dünyada tek ve bu da Kayseri'de. Bu örnekten yola çıkarak türlerin ekolojisini, davranışlarını, ne yediğini ortaya çıkarabiliriz. Bu yüzden burada çalışmaktan çok mutluyum" - "Kayseri'de bulunan fosiller ve envanterler çok geniş alana yayılım gösteriyor. Bazı örnekler mamutlardan daha eski. Kimi örnekler de yeni bir tür olabilir ve yeni bir isim alabilir"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Finlandiyalı fosil uzmanı Dr. Juha Saarinen, Kayseri'de ortaya çıkarılan bazı fosillerin mamutlardan daha eski olduğunu belirterek, bunların yeni bir tür olabileceğini söyledi.

Dr. Juha Saarinen, Taşhan bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan fosilleri incelemek üzere Kayseri'ye geldi.

Kayseri Bilim Merkezi'ne nakledilen fosilleri ölçümleyerek yüzeylerinden örnekler alan Saarinen, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "Choerolophodon" cinsine ait fillerin atası kabul edilen ve 2 metre 70 santimetre uzunluğu ve kafatası ile alt çenesi tam halde olmasıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin edilen fosile özel ilgi gösterdi.

Saarinen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fosillerin bütünlük ve büyüklük olarak dünyada tek olduğunu vurgulayarak, daha önce farklı ülkelerde yaptığı çalışmalarda bu tip örneklere rastlamadığını belirtti.

Fil ailesine ait fosillerin genel analizini yapacağını ifade eden Saarinen, şunları kaydetti:

"Buradaki örneklerin diş yapısından bu türlerin nasıl otlarla beslendiğini, ne kadar ot yediğini, ekolojik çevreye adaptasyonunu, geçmişten günümüze nasıl evrimleştiğini inceleyeceğim. Yeni bir tür mü, değil mi bunun analizini yapıp ona göre çalışmalar yapacağım. Bulunan bazı örnekler yeni bir tür olabilir. Bu da yapılacak olan çalışmalar neticesinde belli olacak. Bu buluntular genellikle Akdeniz ve Çin çevresinde var. (Choerolophodon cinsine ait fosil) Daha önce böyle büyüklük ve tamlıkta bir örneğe rastlamadım. Dünyada tek ve bu da Kayseri'de. Bu örnekten yola çıkarak türlerin ekolojisini, davranışlarını, ne yediğini ortaya çıkarabiliriz. Bu yüzden burada çalışmaktan çok mutluyum."

- "Bazı örnekler mamutlardan daha eski"

Saarinen, Kayseri Bilim Merkezinde sergilenen fosiller sayesinde Finlandiya'da yapacağı araştırmalarda büyük yol katedeceğini dile getirerek, bölgenin fosil bakımından zengin olduğunu anlattı.

Yazacağı makaleyle Kayseri'deki fosilleri dünyaya tanıtmaya çalışacağını belirten Saarinen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Finlandiya'ya döndükten sonra uluslararası alanda yayınlanan dergilerde makale olarak yayınlayacağım. Bu makaleler böylece dünyanın her yerine ulaşmış olacak. Kayseri'de bulunan fosiller ve envanterler çok geniş alana yayılım gösteriyor. Bazı örnekler mamutlardan daha eski. Kimi örneklerde çalışmalar neticesinde yeni bir tür olabilir ve yeni bir isim alabilir."

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında 2017 yılında Taşhan bölgesinde başlatılan kurtarma kazıları devam ediyor.

Kazılarda bulunan fosiller arasında zürafa, fillerin atası olarak bilinen 4-5 tür, gergedan, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait örnekler yer alıyor.

Kısa süre önce bulunan 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "Choerolophodon" cinsine ait fillerin atası kabul edilen fosilin de 2 metre 70 santimetre uzunluğu ve kafatası ile alt çenesi tam halde olması dolayısıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

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Finlandiyalı Fosil Uzmanı Dr. Juha Saarinen fosil Taşhan

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